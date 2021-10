Rendez-vous le 29 octobre de 19h à 23h !



Le Grand Hôtel Dieu se la joue Poudlard et fait honneur à l'univers Harry Potter en organisant un banquet géant au Grand Réfectoire ! Le 29 octobre prochain, les apprentis sorciers lyonnais sont invités à une soirée où magie, costumes et gourmandise sont de mise.

Dans un décor réalisé en respect des codes de la saga née sous la plume de J.K Rowling, le Grand Réfectoire se plonge dans l'ambiance magique d'Halloween et accueille sorciers et sorcières en devenir autour de sa table. Côté menu, vous pourrez déguster tranquillement entrée, plat, dessert, café et autres boissons, alors que le show sera assuré par des danseurs professionnels !

Plusieurs animations autour de la magie et du mystère sont également au programme, ainsi qu'un concours qui élira le plus beau déguisement ! On ne vous en dit pas plus, découvrez toutes les informations pratiques ici !