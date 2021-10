Lyon - Voici combien de temps vous avez perdu dans les embouteillages en septembre !

Lyon est la 4ème ville française la plus embouteillée !



Alors que les embouteillages se faisaient rares pendant la période de confinement et grâce à la généralisation du télétravail, le retour à la vie normale se sent sur les routes ! Ce lundi 11 octobre, Auto Plus a dévoilé le nombre d'heures passées dans les bouchons dans 25 métropoles françaises pour le mois de septembre 2021, et le moins que l'on puisse dire est que Bison Futé voit noir !

D'après les données de navigation GPS des automobilistes, les lyonnais auraient passé 38h56 au volant de leur véhicule au mois de septembre, dont 16h46 passées dans les bouchons ! Et si vous pensiez que le pire était derrière vous, détrompez-vous : avec l'arrivée du froid, les automobilistes seront de plus en plus nombreux.