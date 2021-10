Lyon - Avec le Festival TheFork, profitez de 26 restaurants à moitié prix !

L'offre est valable du 14 octobre au 28 novembre !



Et si on vous disait que pendant plus d'un mois, vous pouvez manger à moitié prix dans une trentaine de restaurants lyonnais ? Le Festival TheFork (que nous surnommons affectueusement le Festival des gourmands) vous propose de (re)découvrir les restaurants de la ville du 14 octobre au 28 novembre prochain sans vous ruiner.

Ce sont 26 adresses bien différentes qui participent au festival et qui vous proposent leur carte avec une réduction de 50% ! Qu'il s'agisse d'un restaurant de spécialités japonaises,indiennes, créoles, d'une crêperie ou d'une enseigne de burger, il y en aura pour tous les goûts, et pour toutes les bourses.

Alors invitez vos amis, votre famille ou votre moitié, c'est le moment d'aller au restaurant ! Vous pouvez découvrir l'intégralité des établissements qui participent à l'opération ici !