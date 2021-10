Nuisances et insécurité : le maire de Lyon et le préfet du Rhône bientôt devant le tribunal

C’est un long cheminement qui aboutira le 10 novembre prochain.



Ce jeudi soir, les collectifs Presqu’île en Colère et Lyon en Colère ont annoncé que le tribunal administratif avaient réuni leurs procédures entamées contre le maire de Lyon et le préfet du Rhône.

C’est donc une audience qui se tiendra dans un mois, la justice devra déterminer si la responsabilité de la Ville de Lyon et de l’Etat sont engagés dans les nuisances et l’insécurité vécues par les habitants du centre-ville depuis des années.

"Nous soutenons que ces autorités de police sont fautives car elles ont manqué à leurs obligations en tardant à prendre des mesures et/ou en ne prenant pas toutes les mesures utiles de nature à prévenir sérieusement les nuisances des rodéos urbains sur la Presqu’île et les troubles à l’insécurité et la tranquillité dans plusieurs autres quartiers de Lyon et Villeurbanne", écrivent les deux collectifs dans un communiqué.