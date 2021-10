Un atelier de l'emploi installé au centre commercial Westfield la Part-Dieu

Un atelier de l'emploi vient d'être inauguré au centre commercial Westfield La Part-Dieu.



Ce "lieu d'accueil, d'écoute et de premier niveau d'information" a pour vocation d'accueillir tout au long de l'année des demandeurs d'emploi pour "leur proposer des informations utiles dans leur recherche d'emploi ou de formation".

Le choix du lieu ne s'est pas fait au hasard. Avec 100 000 visiteurs quotidiens, le centre commercial de la Part-Dieu permet d'aller vers les publics les plus éloignés de l'emploi.

Ce nouvel espace répond ainsi à quatre objectifs : "proposer un point d'information et de conseil sur l'emploi et l'insertion professionnelle dans un lieu très fréquenté, rendre accessible l’offre de services de tous les partenaires de l’emploi et de l’insertion dans un lieu unique, animer des ateliers emploi et des rencontres professionnelles avec les commerçants du centre et répondre à l’enjeu de médiation numérique pour les usagers avec la présence d’un conseiller dédié", précise-t-on dans un communiqué.