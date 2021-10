Elle ne peut pas se faire vacciner : une orthophoniste en grève de la faim à Lyon pour faire rouvrir son cabinet

Ce lundi vers 8h, une femme a installé sa tente devant la CPAM du Rhône, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.



Céline, 48 ans, est orthophoniste à Francheville. Mais elle ne peut plus se rendre à son cabinet depuis vendredi car elle n'est pas vaccinée contre le Covid-19. Ce n'est pas un choix, mais une obligation. Car Céline a des contre-indications médicales, elle a consulté plusieurs médecins qui lui ont déconseillé de se faire vacciner.

"Je laisse 60 personnes sans orthophoniste. Chaque jour qui passe est un revenu en moins et des soins non dispensés à mes patients", nous indique Céline, qui entame donc une grève de la faim.

Cette grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer la "complexité et la lourdeur administratives et sanitaires. J’ai contacté l'ARS et la CPAM, mais ça tourne en rond. Le médecin conseil pourrait faire bouger les choses", conclut Céline.