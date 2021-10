Le Village des recruteurs s'installe pour deux jours sur la place Bellecour

Le rendez-vous est donné mercredi et jeudi.



Pour cette sixième édition, plus de 100 acteurs de l'emploi sera mobilisés et 4 000 offres d'emploi seront proposées.

En 2019, 9 500 candidats avaient été accueillis et 474 postes avaient été pourvus lors de cet événement organisé par l'agence Aglaé Events, en étroite collaboration avec la Métropole de Lyon.

Cette opération de recrutement réunira notamment 61 entreprises, 18 agences d'emploi , 10 organismes de formation et établissements universitaires et 6 recruteurs institutionnels.

Pour participer, les candidats sont invités à se connecter sur www.levillagedesrecruteurs.fr pour consulter les offres et découvrir les entreprises qui recrutent, les agences et les organismes de formation. Ces derniers devront imprimer leur CV et pourront se rendre directement sur le Village place Bellecour le mercredi 20 et le jeudi 21 octobre 2021 de 9H00 à 17H00, pour rencontrer les structures participantes.