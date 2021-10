Lyon - Des visites organisées sur les toits de Fourvière de nuit !

Les visites se tiendront du 18 octobre au 30 novembre prochain



Monument incontournable du paysage lyonnais, la Basilique de Fourvière dévoile ses secrets du 18 octobre au 30 novembre lors de visites nocturnes incroyables :

Les Visites Insolites Nocturnes commencent en découvrant l’envers du décor de la basilique puis monter sur les toits de la basilique pour admirer le panorama exceptionnel sur la ville de Lyon, éclairée dans la nuit. Source : fourviere.org

Les visites se dérouleront à 18h, 18h15 et 18h30 du lundi au vendredi et vous permettront de découvrir les secrets que renferme de Notre-Dame-de-Fourvière et, bien évidemment, de profiter de la vue incroyable sur toute la ville depuis les toits du monument. Toutefois, il faudra mériter ce privilège puisque pas moins de 345 marches vous séparent des toits de Fourvière, alors équipez-vous de vos chaussures les plus confortables et de votre appareil photo !

Toutes les informations, et les réservations, sont disponibles ici !