Les anciennes usines Fagor-Brandt vont fermer en novembre 2023

La Métropole de Lyon a confirmé ce lundi la fermeture, d'ici novembre 2023, de la friche des anciennes usines Fagor-Brandt.



'La Métropole travaille à un projet d’occupation pérenne de cette friche industrielle. Si les arbitrages sur la vocation définitive de ce site ne sont pas encore définitivement pris, un

premier calendrier se dessine en concertation avec les utilisateurs actuels du site", précisent les services de la collectivité dans un communiqué. Une reconversion en local technique pour tramways a été évoquée sans être confirmée.

Un usage temporaire de la friche pourra être réalisé jusqu’à novembre 2023 permettant à l’ensemble des évènements prévus de se dérouler. Cela concerne les Nuits Sonores, la Biennale d'art contemporain, la Biennale de la Danse mais aussi le Lyon Street Food Festival.

"La force de l’urbanisme transitoire est d’ouvrir les possibles et de permettre de réinventer un lieu. Cela nécessite du temps et un travail technique permettant d’accueillir les artistes et le public dans les meilleures conditions", justifie la Métropole.

La collectivité dit avoir d’ores et déjà entrepris un travail partenarial avec les acteurs culturels afin de trouver, pour les éditions 2024, un nouveau lieu d’accueil pour ces évènements incontournables à la vie culturelle métropolitaine et lyonnaise.