Ligue Europa : l'OL à Prague pour enchaîner

C'est un match important qui attend l'OL ce jeudi en Ligue Europa.



Les Lyonnais se déplacent à Prague pour le compte de la 3e journée des phases de poule, avec la possibilité, en cas de victoire, de prendre le large en tête du groupe A.

"On va tout faire pour gagner, comme lors des deux précédents matchs. On est là pour prendre trois points, mais ce ne sera pas facile quand on sait que le Sparta a gagné contre les Rangers", a confié Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Une victoire permettrait aux Gones de prendre mettre les Tchèques à cinq longueurs avant le début des phases retours. Mais il faudra aussi penser au déplacement à Nice dimanche qui pourrait propulser les Lyonnais dans la partie haute du classement de Ligue 1.

Coup d'envoi à 21h.