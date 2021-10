Lyon élue 2ème meilleure destination urbaine européenne !

Un titre obtenu lors des World Travel Awards édition 2021



Les World Travel Awards mettent Lyon à l'honneur dans édition 2021 ! Cette institution très prestigieuse met en lumière les destinations et établissements touristiques les plus en vue chaque année, et cette année, pour sa première participation au concours, Lyon décroche la deuxième place des meilleures destinations urbaines en Europe !

C'est la capitale russe, Moscou, qui trône en première place de ce classement dévoilé le 22 octobre dernier. Juste après Lyon, on retrouve Amsterdam, Barcelone, Berlin ou encore Lisbonne.