Lyon - Le Marché de Noël de la Place Carnot est maintenu !

Après l'annonce de l'annulation du Marché de Noël de la Croix-Rousse, de nombreux doutes concernant la tenue de l'emblématique Marché de Noël de la Place Carnot subsistaient jusqu'à la confirmation officielle : le Marché aura bel et bien lieu !

En plein coeur de Perrache, l'évènement se tiendra du 27 novembre au 24 décembre prochain et proposera ses habituels chalets d'artisans et de producteurs qui viendront proposer leurs produits aux milliers de visiteurs. Chocolats chauds, crêpes et autres douceurs vous donnent ainsi rendez-vous dans un décor féérique jusqu'à Noël !