Le salon Equita Lyon s'installe de nouveau à Eurexpo

Annulé l'année dernier pour cause de Covid, le salon Equita Lyon investit de nouveau les allées d'Eurexpo à compter de ce mercredi.



Jusqu'à dimanche, 750 exposants et éleveurs viendront présenter les dernières tendances de l'équipement du cheval et des cavaliers.

Et il y en aura pour tous les goûts, qu'ils soient amateurs d'équitation, avec le concours hippique international Longines Equita Lyon, ou simples novices venus en famille profiter des animations. Chaque jour, les plus petits pourront découvrir la joie de caresser, brosser et même monter sur un poney ou simplement faire un tour de manège quand les plus grands pourront découvrir la partie Western du salon.

Equita Lyon se déroulera de mercredi à dimanche. A noter que l'offre des TCL sera renforcée pour desservir Eurexpo.