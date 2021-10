Rhône : moins de 100 000 chômeurs au troisième trimestre 2021

Comme au niveau national, le nombre de chômeurs a nettement baissé dans le Rhône au troisième trimestre.



Ce nombre a baissé de 5,5% par rapport au deuxième trimestre 2021 et de 9,5% sur un an. Le nombre d'inscrits à Pôle Emploi repasse ainsi sous la barre symbolique des 100 000, avec 95 480 personnes actuellement à la recherche d'un travail dans notre département. Le Rhône est loin d'être le meilleur élève de la région puisque la Drôme (-9,8%) et la Savoie (-10,9%) font largement mieux.

La tendance est la même en Auvergne-Rhône-Alpes où le taux de chômage a chuté de 6,3% sur le trimestre et de 10,1% sur un an .A noter enfin qu'en combinant les catégories A, B et C de demandeurs d'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, le recul sur un trimestre n'est plus que de 2,2%.