Quels changements en ce 1er novembre ?

Et pour ce 1er novembre, le programme est plutôt chargé.



C'est à partir de ce lundi que la politique d'encadrement des loyers de la Métropole de Lyon entre en vigueur sur les communes de Lyon et Villeurbanne. Le principe est d'imposer aux propriétaires un "loyer de référence" qu'ils ne pourront pas dépasser de 20%. Attention, cela ne concerne que les nouvelles locations, les changements de locataires et les renouvellements de bail. Le "loyer référence" est fixé en fonction de quatre zones géographiques mais aussi par rapport à la nature et la taille du bien. Il est possible de vérifier en ligne si votre loyer est conforme à la nouvelle tarification.

Logement toujours avec le début ce lundi de la trêve hivernale. Les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont ainsi suspendues. Aussi, le gaz et l'électricité ne pourront pas être coupés.

Il est désormais obligatoire pour les conducteurs d'équiper leur véhicule de pneus-neige dans 96 communes du Rhône (liste des villes ici). L'obligation s'applique dès lors que l'on pénètre dans une zone concernée, même si on n'y habite pas. Il est possible de conserver ses pneus classiques en cas de détention de chaîne à neige dans son coffre (à équiper au premier flocon de neige). Si vous souhaitez faire équiper votre voiture, veillez à ce que les inscriptions "3PMSF" ou "M+S" (jusqu'en 2024) apparaissent sur le flanc des pneus, ces certifications sont synonymes d'homologation.

Encore du changement pour les automobilistes. Certains signalements des contrôles routiers de police par des usagers d'applications de conduite comme Waze ou Coyote pourront être suspendus. Les forces de l'ordre pourront suspendre les signalements impactants des contrôles d'alcoolémie, de recherche de stupéfiants ou d'individus en fuite. Pour résumer, les seuls contrôles de vitesse aux jumelles et au radar pourront être signalés.

Les bénéficiaires des complémentaires retraites Agirc et Arcco verront de leur côté leur indemnité être augmentée de 1%. Cette augmentation concerne 13 millions d'anciens salariés du privé.

Ce mois de novembre 2021 est également synonyme de la 6e édition du "Mois sans tabac". A cette occasion, les paquets de JPS, New & Co, Austin 1839 et Fortuna verront leur prix augmenter de 10 centimes d'euros. A contrario, les Lucky Strike Vert et Ice baisseront de 10 centimes. Les Mademoiselle Fresh couteront quant à elles 30 centimes moins chers.

Comme les consommateurs de cigarettes se font de plus en plus rares, les buralistes sont obligés de diversifier leur activité. Il sera ainsi désormais possible de voir apparaître des distributeurs automatiques de billets dans certains bureaux de tabac.