Lyon : les baskets de Marty Mc Fly de Retour vers le futur vendues aux enchères

C'est le groupe spécialisé Artenchères qui organise cette vente spéciale ce jeudi à Lyon.



Il s'agit d'une vente Arts Urbains, Sneakers et Street Wear, qui proposera entre autres un objet culte pour les fans de Retour vers le Futur.

Une paire de Nike Mag "Back to the Future" édition 2011 sera mise en vente, pour un prix de départ évalué entre 6 000 et 8 000 euros.

Cette paire de basket à LED a été éditée en 2011 par Nike en 1 500 exemplaires. Estimé à près de 30 000 euros, ce modèle a perdu de sa valeur car il présente "quelques usures et traces d'humidité": "une chaussure ne s'allume pas et l'autre que partiellement lorsqu'elle est branchée", est-il aussi précisé sur le site artenchères.fr.

La paire de Nike, taille US 9,5, est tout de même vendue dans son coffret, avec son chargeur, un dépliant publicitaire et une carte d'authenticité.

A noter qu'une cinquantaine d'autres objets sont mis aux enchères ce même jour, comme des planches de skate, des sweats à capuche et plusieurs autres paires de sneakers.

La vente aura lieu jeudi à 18h au 2-4 rue Saint-Firmin, dans le 8e arrondissement de Lyon.