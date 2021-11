Lyon - Un hôtel reçoit le titre de Meilleur Hôtel de France 2021 !

Qu’il fait bon vivre à Lyon !



Lyon s'affirme une nouvelle fois comme une ville européenne incontournable ! Après avoir été élu Lyon comme deuxième Meilleure Destination Urbaine d'Europe, les World Travel Awards ont décerné le titre prestigieux de Meilleur Hôtel de France à l'InterContinental Lyon - Hôtel Dieu, une véritable consécration pour cet établissement indissociable de la vie culturelle lyonnaise.

En plus de ces deux fabuleuses récompenses, un troisième prix a été attribué à Lyon et pas des moindres puisqu'il s'agit du Meilleur Bar du Monde décerné par le Prix Villegiature Awards 2020-2021 au bar Le Dôme !

Nous venons d’être élu MEILLEUR HÔTEL DE FRANCE !



Les World Travel Awards viennent de récompenser l'InterContinental Lyon – Hotel Dieu suite à un vote ouvert au public en début d’année.



Alors MERCI ! Merci à vous qui avez voté, merci aux lyonnais et merci aux clients et collaborateurs qui font battre le cœur de notre hôtel.



Et ce n’est pas fini : le meilleur hôtel de France se trouve dans la deuxième meilleure ville d’Europe ! Félicitations à la ville de Lyon, qui se retrouve seconde dans la catégorie Meilleure Destination Urbaine d’Europe. Un prix prestigieux qui place notre ville devant des destinations légendaires telles que Londres, Amsterdam ou encore Venise.

source : Instagram / @iclyonhoteldieu