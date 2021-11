Lyon : fermeture du magasin Decathlon de Confluence

L’enseigne avait accueilli ses premiers visiteurs en juin 2019.



Le magasin Decathlon, situé au 1er étage du pôle de commerces et de loisirs de Confluence, va fermer ses portes le 10 novembre.

"Dans un quartier connu et reconnu par les lyonnais pour la pratique d’activités sportives (running sur les quais, balade en vélo cours Charlemagne…) Decathlon était animé par la volonté d’être encore plus proche des sportifs. Le lancement du magasin a très vite été rattrapé par la crise sanitaire liée à la COVID 19, qui a débuté 9 mois après l’ouverture. Une situation complexe et après concertations internes, Decathlon a souhaité renforcer le conseil et l'expertise des magasins du bassin lyonnais existant", justifie l’enseigne dans un communiqué.

"La priorité actuelle de l’entreprise, en collaboration avec l’équipe du magasin, est de permettre à chaque coéquipier du magasin, de s'inscrire dans un nouveau projet professionnel sur les magasins voisins", ajoute Decathlon qui parle d’affectations sur les autres sites de l’agglomération lyonnaise (Bron Saint-Exupéry, City Grolée-Carnot, La Part-Dieu, Villefranche-sur-saône, Limonest, Ecully, Beynost).