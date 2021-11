Ligue Europa : l'OL de nouveau opposé au Sparta Prague

Bien engagé dans la compétition, l'OL reçoit le Sparta Prague ce jeudi à 18h45pour le compte de la 4e journée des phases de poules de Ligue Europa.



Quinze jours seulement après leur victoire renversante en République Tchèque, les Lyonnais pourraient déjà entrevoir la qualification des seizièmes de finale en cas de victoire à domicile.

Actuellement premiers de leur groupe, les coéquipiers de Lucas Paqueta entendent bien conserver leur avance acquise grâce à un sans-faute, comme l'a expliqué Damien Da Silva en conférence de presse ce mercredi. "On sait l'importance de terminer premier. On veut aussi continuer notre dynamique et décrocher une quatrième victoire".

Un succès permettrait en tout cas aux Lyonnais d'aborder confortablement le déplacement à Brondby programmé fin novembre, trois jours seulement après un Olympico déjà capital en championnat.