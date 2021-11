Lyon - Vianney en concert à la Halle Tony Garnier !

Ce sont deux concerts que le chanteur donnera dans la capitale des Gaules !



Les fans de Vianney trépignent d'impatience : le chanteur français se produira à Lyon, dans l'enceinte de la Halle Tony Garnier, ce vendredi 5 novembre et ce samedi 6 novembre !

Dans cette tournée, l'interprète de Je m'en vais défend les titres de son album N’attendons pas sorti il y a maintenant plus d'un an, le 30 octobre 2020. Avec cet album plein d'énergie qui rend hommage à la vie et à tous les plaisirs simples qu'elle offre, Vianney fait son grand retour auprès de ses fans lyonnais qui se languissaient de le retrouver sur scène.

Pour les retardataires qui n'avaient pas eu vent de ces concerts ou qui pensaient ne pas avoir de places, quelques billets sont encore disponibles ici !