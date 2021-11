Ligue Europa : l’OL se qualifie pour les huitièmes de finale !

Les Lyonnais ont poursuivi ce jeudi soir leur parcours sans faute dans la compétition européenne.



L’Olympique Lyonnais a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après sa nouvelle victoire contre le Sparta Prague sur la pelouse du Groupama Stadium. Score final et sans appel : 3 à 0. Slimani a signé un doublé et Toko Ekambi a marqué un but à la fin de la rencontre.

Il reste encore deux rencontres à jouer pour les Lyonnais dans le cadre des phases de poule de la compétition. En attendant, les joueurs de Peter Bosz retrouveront la Ligue 1 dimanche avec un déplacement à Rennes.