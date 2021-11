Découvrez les premières images de la Fête des Lumières 2021 !

L’évènement aura lieu du 8 au 11 décembre.



Le programme de la Fête des Lumières a été dévoilé ce lundi matin.

On retrouvera notamment une vague géante sur la place Bellecour réalisée grâce à des écailles surgissant du sol ou encore des ondes de ricochets à la surface du lac du Parc de la Tête d’Or.

"Le Lapin dans la Lune" sera la très attendue animation de la place des Terreaux avec au programme un conte aztèque et des illustrations très colorées sur les différentes façades.

La place de la République accueillera 56 cadres lumineux suspendus au-dessus du bassin tandis qu’un dôme géodésique de 8 mètres de diamètre sera installé sur la place des Célestins. Un phénix de néons sera également installé sur la place Louis Pradel.

La cathédrale Saint-Jean présentera l’animation "IRIS" qui questionnera la complexité et la multiplicité des regards et des traductions visuelles du monde visible par la lumière. Des "Visions" seront par ailleurs visibles sur la colline de Fourvière.

Ce sont en tout 31 installations qui sont prévues aux quatre coins de Lyon.