Lyon - Découvrez Chokä, le restaurant éphémère inspiré de Charlie et la Chocolaterie (photos)

Un nouveau temple de la gourmandise ouvre ses portes en plein coeur de Lyon !



Situé au 3ème étage du centre commercial Part Dieu Westfield, le restaurant Ephemera n'en finit plus de nous faire saliver ! Après avoir été une forêt enchantée, c'est désormais une fabrique de friandises qui se cache derrière cette façade énigmatique.

Baptisée Chokä, la Fabrique Magique, cette nouvelle expérience culinaire s'inspire de l'univers gourmand et sucré de Charlie et la Chocolaterie ! Entre projections murales, anecdotes et immersion totale, l'enseigne propose une véritable expérience unique.

Sur la page Facebook de l'établissement, l'aventure s'annonce savoureuse :

L’odeur de pop-corn qui te caresse le nez, des plats servis dans une cabosse de cacao, des jeux de lumières dans toute la salle et un mur de vidéo-projection 4k qui change à chaque plat, on a poussé l’expérience au maximum pour créer un univers magique où les cinq sens de nos clients seront mis en immersion

Vous pouvez réserver ici !