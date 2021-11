Les agents de la Ville de Lyon de nouveau en grève ce vendredi

"La mobilisation continue".



La CGT Ville de Lyon appelle à la grève ce vendredi pour lutter une nouvelle fois "contre l'application de la loi de la transformation de la fonction publique", la limitation du droit de grève et "pour une hausse du pouvoir d'achat".

Le syndicat dénonce ainsi une augmentation du temps de travail et une casse des droits sociaux, notamment dans les filières dites féminisées comme dans les crèches et les écoles.

Les discussions avec Grégory Doucet et ses équipes n'ont donc pas permis de trouver une solution. "Le maire, l'élu aux services publics et leur administration restent sourds aux mouvements sociaux et aux revendications des agents et de la CGT", déplore l'organisation.

Il faut tout de même rappeler que cette loi de la transformation de la fonction publique doit obligatoirement être appliquée par les élus locaux dans toute la France. A Lyon, la municipalité s'est défendue de vouloir prendre les devants pour avoir une marge de manœuvre plus importante que si elle attendait la date limite fixée en 2022.

Les restaurants scolaires, les crèches et les bibliothèques pourraient voir leur fonctionnement perturbé.