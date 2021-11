Lyon - Pralus vous propose son calendrier de l'Avent gourmand !

Vous n’avez pas fini de vous régaler en décembre !



Alerte gourmandise à Lyon ! La mythique Maison Pralus, notamment connue pour sa succulente brioche Praluline qui fait notre fierté, vous propose de passer le mois de décembre tout en gourmandise avec le premier Calendrier de l'Avent Pralus !

Pensé pour deux personnes, le calendrier reprend l'esthétique de l'emblématique sac rayé Pralus et propose 24 cases derrière lesquelles sont dissimulées les grandes spécialités nées du savoir-faire unique de la maison. Entre chocolats, bonbons, galets fins et pralines, le mois de décembre s'annonce aussi doux que délicieux !

Les plus chanceux auront le droit à une surprise : un bon pour un an de Praluline se cache dans la 24ème case de certains calendriers ! Pour se procurer ce petit trésor, il faudra vous rendre directement dans les boutiques Pralus ou réserver via le site internet qui vous propose l'option Click & Collect ici !