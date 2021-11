Les filles de l'OL remportent facilement le choc contre le PSG (6-1)

Ce dimanche soir, l’OL féminin avait l’occasion de frapper un grand coup en D1 Arkema.



Pour le premier grand choc du championnat, Lyon recevait le Paris-Saint-Germain. On le sait, celui qui remporte ces deux confrontations peut largement envisager le titre en fin de saison.

Si Sonia Bompastor pouvait se plaindre de ne pas pouvoir compter sur un effectif complet, avec notamment les blessures de Wendie Renard et Amel Majri, Didier Ollé-Nicole avait bien plus de problèmes à gérer au sein de son groupe. L’affaire Hamraoui, avec la garde à vue d’Aminata Diallo et l’audition de Sakina Karchaoui, a bouleversé la semaine des joueuses parisiennes, qui espéraient le report de la rencontre au Groupama Stadium.

Mercredi, les coéquipières d’Amandine Henry se déplaceront à Munich dans le cadre de la Ligue des Champions.