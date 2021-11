Lyon : nouvelle opération de police dans le quartier de la Guillotière

Ce mardi après-midi, la préfecture du Rhône a renforcé l’opération de police quotidienne dans le quartier de la Guillotière.



Pas moins de 80 agents de police municipale et nationale se sont rendus place Gabriel-Péri pour procéder aux traditionnels contrôles, permettant notamment de mettre la main sur de nombreux paquets de cigarettes vendus en contrebande.

Les services de l’Etat ont aussi annoncé avoir reçu les représentants du groupe Casino ainsi que ceux du restaurant McDonald’s de la Guillotière. Les deux enseignes voisines ont été obligées ces derniers jours de s’adapter face à la montée de l’insécurité et aux attroupements de la place Gabriel-Péri.

Ainsi, Casino ferme désormais ses portes à 17h, une situation unique en France. Tandis que McDonald’s ne donnera plus aux clients la possibilité de consommer sur place entre 11h et 15h, puis le fast-food ferme et ne propose que des commandes au guichet extérieur jusqu’à 23h.

De son côté, la Ville de Lyon avait proposé à Casino de déplacer son entrée ou bien d'installer des arceaux à vélo pour gêner les rassemblements de personnes et la tenue du marché clandestin.

"Le préfet Pascal Mailhos a fait de la sécurité une priorité en coordination avec le Procureur et le Maire de Lyon. Très pragmatiquement, il s’agit de lutter quotidiennement contre tout ce qui gangrène la vie de nos concitoyens et concoure à leur insécurité", a réagi la préfecture du Rhône.

Bilan de l'opération de ce mardi : 8 étrangers en situation irrégulière pris en charge par le police aux frontières, 2 placements en garde à vue pour recel de vol et vente à la sauvette de cigarettes et médicaments opiacés, 5 procédures douanières et 14m3 d'objets évacués du marché sauvage.