Le père Preynat interpellé et incarcéré

Le père Preynat a été interpellé ce mercredi matin au domicile de sa soeur dans la Loire par les policiers de la Sûreté Départementale.



L'ancien prêtre du diocèse de Lyon, condamné à cinq ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1971 et 1991, a été présenté au tribunal avant d'être incarcéré à la prison de la Talaudière, a annoncé le parquet de Saint-Etienne.

Jugé en mars 2020, Bernard Preynat, âgé de 76 ans, avait jusqu'à présent échappé à l'incarcération pour des raisons de santé. Mais un arrêt de la chambre d'application des peines de Lyon a finalement confirmé la mise à exécution du jugement.

Son avocat, Me Frédéric Doyez, avait tenté de consulter un collège d'experts pour éviter ce passage en prison. Il envisageait ensuite de faire une demande d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. Ce qui n'a donc pas abouti. A l'AFP, l'avocat a expliqué que "l'état de santé de Bernard Preynat était très préoccupant" : "il faut qu'un avis médical ait lieu, ce qui sera fait car il va voir un médecin en arrivant en prison. Soit son état de santé est compatible avec une incarcération, soit il ne l'est pas et ce sera une autre étape".

Le volet toujours en cours de cette affaire, c'est l'indemnisation des victimes. Bernard Preynat n'étant pas solvable, c'est le fonds de garantie d'Etat, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui doit prendre le relais, avec les délais que cela implique.