Lyon : un périmètre de sécurité mis en place pour la Fête des Lumières

Les 30 oeuvres de la Fête des Lumières 2021 s'illumineront à Lyon du 8 au 11 décembre prochain.



Pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions, l'organisation a dévoilé ce dimanche les diverses restrictions d'accès et de circulation autour de la Presqu'Île.

Comme le montre un plan, un périmètre de sécurité a été instauré dans les 1er, 2e et 5e arrondissements de la capitale des Gaules. Seul les piétons et les transports en commun auront le droit de se déplacer à l'intérieur de celui-ci en soirée.

Les visiteurs devront tout de même passer par l'un des 33 points d'accès répartis tous les 100 mètres en moyenne. A ces endroits, des contrôles aléatoires seront effectués par des agents de sécurité.

La circulation routière et cycliste sera quant à elle complètement interdite sur la zone délimitée entre 17h30 et 23h30 les 8 et 9 décembre, et entre 18h30 et 00h30 les 10 et 11 décembre. Les parkings des Terreaux, Célestins, Bellecour, Antonin Poncet, Saint-Antoine, Saint-Georges et Saint-Jean fermeront leurs portes à partir de 18h30 tous les soirs, que ce soit pour entrer ou sortir.

À noter que les TCL seront gratuits le 8 décembre à partir de 16h et qu'un tarif spécial comme chaque année sera appliqué les trois jours suivants. Les métros resteront en service jusqu'à 2h du matin chaque soir.