Six hommes jugés aux assises à Lyon pour un braquage à plus de 40 millions de francs suisses :

Le procès doit durer 10 jours.



Ce lundi, six hommes originaires de la région lyonnaise seront présentés aux assises du Rhône à Lyon. Il leur est reproché d’avoir réalisé en mai 2017 un spectaculaire braquage en Suisse, entre Lausanne et Genève. Les malfaiteurs présumés s’en étaient pris à un fourgon blindé qui contenait un butin d’une valeur de 40 millions de francs suisses (un peu plus de 38 millions d’euros ndlr) en billets de différentes devises, lingots d’or et pierres précieuses. Ils étaient repartis au volant du fourgon jusqu'à passer la frontière et faire le transfert du chargement dans l'Ain.

Ils pensaient avoir réussi le coup du siècle, mais ne savaient pas qu’ils faisaient l’objet d’une surveillance accrue par la brigade de recherche et d’intervention. Un travail d’enquête de longs mois qui avait permis notamment de localiser la villa de Chavanod près d’Annecy qui servirait de refuge aux braqueurs. Les forces de l’ordre avaient procédé aux interpellations quelques heures après l’attaque du fourgon, avec le butin dans son intégralité.