Six mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade pour le supporter à l'origine du jet de bouteille sur Dimitri Payet

La procureure voulait une peine exemplaire en réclamant de la prison ferme, mais le tribunal judiciaire de Lyon n'a pas suivi ses réquisitions.



Le supporter à l'origine du jet de bouteille sur Dimitri Payet dimanche soir lors de l'Olympico a été condamné ce mardi après-midi à une peine de six mois de prison avec sursis. Ce dernier sera également interdit de stade pendant cinq ans et il devra verser un euro à Dimitri Payet, à l'OM et à la LFP au titre des préjudice causés.

A la barre, cet homme de 32 ans a affirmé ne pas avoir voulu viser le joueur marseillais et a dit avoir agi dans l'euphorie.

Pour rappel, son geste avait provoqué l'arrêt de la rencontre dès la 4e minute de jeu.