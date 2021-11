Téléphérique Lyon-Francheville : c'est non à plus de 95% pour les habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon et de la Mulatière

Il n'y avait pas beaucoup de suspens.



Ce dimanche, les habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon et de La Mulatière étaient appelés aux urnes dans le cadre d'un référendum sur le projet de téléphérique entre Lyon et Francheville. Et comme prévu, c'est le "non" qui l'a emporté dans les deux communes.

La Mulatière a enregistré 94,2% de réponses négatives pour 30% de participation. A Sainte-Foy-lès-Lyon, le taux de refus atteint les 96,2% pour une participation de 42% (6624 votes contres 15 520 inscrits).

Ces résultats sont toutefois à nuancer : les oppositions écologistes des deux villes avaient appelé à ne pas participer à ce scrutin qu'elles jugeaient "illégal", un fait réfuté par les municipalités, et "antidémocratique".