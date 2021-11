Coupe de France : l'OL connaît son adversaire pour les 32e de finale

Ce lundi soir, l’Olympique lyonnais a appris qu’il affronterait le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2.



La rencontre se jouera en Ile-de-France.

C’est surtout du côté de Lyon-La Duchиre, relégué en N2, que l’effervescence est forte. Et pour cause, le club du 9e arrondissement a tiré l’AS Saint-Etienne ! Un derby auquel les Lyonnais et les Stéphanois ne sont pas habitués, mais qui aura un parfum particulier.

Les 32e de finale de la Coupe de France seront répartis lors du week-end du 18 et 19 décembre.