Retour en images sur le Printemps des Docks 2021 !

L’évènement s’est tenu du 19 au 21 novembre dernier à la Sucrière



Initialement programmée pour avril 2020, la 7ème édition du Printemps des Docks a résisté aléas de la crise sanitaire et s'est tenue du 19 au 21 novembre ! Avec plus de 250 exposants enthousiastes à l'idée de présenter leurs produits après avoir patienté pendant près de 2 ans, l'évènement incontournable de la vie lyonnaise a ravi les milliers de visiteurs qui ont pu découvrir les marques mobilisées pour l'occasion.

Ce véritable laboratoire des tendances rassemble designers, créateurs français, artisans et petites entreprises qui proposent vêtements, accessoires, bijoux, illustrations, beauté ou encore produits alimentaires bio ! Vitrine actuelle sur la consommation éthique et éco-friendly, le Printemps des Docks s'est fait ambassadeur de la Greenlife et du mode de vie sain et fun. Adapté à tous les âges, toutes les bourses et surtout tous les styles, l'évènement a su séduire une nouvelle fois le public lyonnais !

En parallèle au salon physique, le lancement de la plateforme virtuelle MyMarchy est venu compléter l'expérience Printemps des Docks ! Décrit comme un site marchand engagé dans le référencement exclusif de marques créatives, responsables ou vintage, le site vous propose de découvrir une multitude de produits.



Revivez l'évènement en images avec l'after movie Le Printemps des Docks et quelques photos !