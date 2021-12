Ligue 1 : l'OL s'incline contre Reims

C’est dans un Groupama Stadium vide que l’Olympique Lyonnais recevait Reims ce mercredi soir.



A l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, Peter Bosz et ses joueurs étaient privés de public, première sanction après l’arrêt forcé de l’Olympico.

En l’absence de supporters, les coéquipiers de Lucas Paqueta avaient toutes les peines du monde pour construire des actions et apporter du danger sur le but adverse. En première période, rares étaient les occasions, qui filaient de toute manière dans les gants de Predrag Rajkovic ou en sortie de but. Islam Slimani, titularisé en attaque plutôt que Moussa Dembélé, était sevré de ballons.

Au retour des vestiaires, le même rythme peu engageant se poursuivait. Et l’OL se faisait même surprendre à la 56e minute. Le défenseur belge Wout Faes remportait son duel face à son compatriote Jason Denayer sur corner et ouvrait le score de la tête (0-1).

La réaction lyonnaise se faisait 10 minutes plus tard. A la réception d’un centre de Jérôme Boateng, alors dans une position d'ailier gauche inhabituelle, Karl Toko-Ekambi égalisait sans trembler (1-1). Le Camerounais confirmait son statut de rouage essentiel de l'effectif dans cette première partie de saison.

Malgré quelques dernières tentatives et les entrées en jeu décevantes de Rayan Cherki et Moussa Dembélé, le score virait finalement en faveur de Reims. Un hold-up de haute volée, avec le but vainqueur du jeune Hugo Ekitike dans les arrêts de jeu (1-2). Jason Denayer encore lui était pris en défaut sur l'action.

Dimanche soir, Lyon se déplacera sur la pelouse de Bordeaux.