Fête des Lumières : les métros circuleront jusqu'à 2h du matin à Lyon

Les TCL ont annoncé "mettre en place un dispositif d'envergure", avec 2000 agents mobilisés pour accompagner les visiteurs.



Les quatre soirs de la Fête des Lumières, les métros circuleront jusqu'à 2h du matin et leur fréquence sera renforcée. Offre renforcée également pour les trams et les bus qui convergent vers la Presqu'île tandis que les lignes Pleine Lune circuleront jeudi, vendredi et samedi sur leurs itinéraires habituels.

Le 8 décembre, le réseau sera entièrement gratuit à partir de 16h. Et des tickets spéciaux seront vendus pour les soirées de jeudi, vendredi et samedi.

Plusieurs secteurs seront piétonnisés, notamment la Presqu'île, le Vieux-Lyon, Fourvière et les abords du parc de la Tête d'Or. Certaines lignes de bus seront donc déviées.