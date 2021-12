Covid-19 : un premier cas du variant Omicron en Auvergne-Rhône-Alpes

Santé Publique France a annoncé ce vendredi matin que neuf cas au total du variant Omicron avaient été détectés dans le pays.



Parmi les territoires français concernés, on retrouve notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans plus de précision sur la ville et le département où vit la personne contaminée par ce variant du Covid-19. "

Par ailleurs un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi.

Il s’agira de déterminer s’il y a lieu de prendre ou non des mesures supplémentaires pour lutter contre la 5e vague.