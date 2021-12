Municipales à Givors : une triangulaire au second tour

Les Givordins étaient appelés aux urnes ce dimanche.



Sur les six listes en course pour la mairie de Givors, les électeurs ont décidé d’en envoyer trois au second tour le week-end prochain.

C’est le maire sortant (divers gauche soutenu par les écologistes) Mohamed Boudjellaba qui est arrivé en tête avec 40,5%. Il est suivi de loin par sa rivale communiste Christiane Charnay (25,1%), à qui il avait ravi la mairie l’été dernier. Enfin, Fabrice Riva, qui conduit une liste sans étiquette mais avec plusieurs colistiers d’extrême-droite, s’est aussi qualifié avec 17,8%.

A l’occasion du second tour ce dimanche, on retrouvera donc une triangulaire.

Pour rappel, le scrutin avait été annulé sur décision du Conseil d'Etat après des irrégularités.