Olympico arrêté : un point retiré à l'OL, le match sera rejoué à huis clos

L’OL a été puni ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP.



L’instance du foot français avait donné rendez-vous ce 8 décembre pour dévoiler sa sanction définitive à l'encontre du club de Jean-Michel Aulas plus de deux semaines après le jet de bouteille qui avait provoqué l'arrêt de l'Olympico. Le match avait été stoppé à la 4e minute, quand Dimitri Payet avait reçu le projectile dans la tête.

La LFP a donc décidé de retirer un point ferme à l’Olympique Lyonnais. Par ailleurs, la rencontre devra être à rejouée à Lyon mais à huis clos. La date sera prochainement fixée.

Dans un communiqué acide, le club de Jean-Michel Aulas a réagi à la sanction : "avec cette décision sans précédent, la commission de discipline a créé une inégalité de traitement sur une même saison entre les clubs, où des actes bien plus graves ont entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l’Olympique Lyonnais. Seules des solutions pérennes permettront au football de sortir par le haut et de mettre un terme aux incidents que l’ensemble des clubs condamne de manière unanime. Ainsi, l’Olympique Lyonnais en appelle à tous les acteurs du football pour la mise en place d’un barème clair, distinguant les actes individuels des actes collectifs, tout en prenant également en compte le travail des clubs, ainsi que la notion de récidive".

Lyon pourrait ainsi faire appel de la décision de la LFP.