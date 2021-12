Lyon - Les lyonnais dans le top 3 des cyclistes les plus précautionneux !

La prudence à vélo, ça connaît les lyonnais !



Avec la multiplication des voies réservées aux cyclistes, les lyonnais semblent avoir maîtrisé tous les aspects des déplacements à vélo ! D'après le classement établi par Cyclofix, un réparateur de vélos et trottinettes présent dans les grandes villes françaises, les lyonnais trônent dans le top 3 des cyclistes les plus précautionneux !

Dans son rapport publié le 8 décembre, la société déclare :

Les Lyonnais, Lillois et Toulousains sont des cyclistes précautionneux : mieux vaut prévenir que guérir, deux révisions par an, c’est l’idéal pour rouler en sécurité toute l’année et augmenter la durée de vie de son vélo.