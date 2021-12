Mohamed Boudjella retrouve son écharpe de maire de Givors

Un an et demi après sa victoire inattendue à Givors, Mohamed Boudjellaba a remporté de nouveau l’élection municipale dans la commune du sud de Lyon.



Ce dimanche, le second tour opposait dans une triangulaire le maire sortant à sa prédécesseure communiste Christiane Charnay et au candidat de droite/extrême-droite Fabrice Riva. Mohamed Boudjellaba est arrivé en tête avec 50,75% des voix, il devance Christiane Charnay (31,2%) et Fabrice Riva (18,04%).

Pour rappel, le scrutin de 2020 avait été annulé par le Conseil d’Etat après un recours déposé par Christiane Charnay. L’ancienne édile communiste, battue de 29 voix par son adversaire soutenu par les écologistes, avait indiqué que deux bureaux de vote avaient été perturbés par des individus appelant à voter pour Mohamed Boudjellaba.