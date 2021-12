Lyon - Une ligne de train reliant Lyon à Turin et Milan arrive ce mois de décembre !

La ligne reliera Paris, Lyon, Turin et Milan !



La SNCF n'a qu'à bien se tenir, Trenitalia débarque dans le paysage français ! La compagnie a décidé de frapper fort et annonce l'arrivée d'une ligne reliant Paris, Lyon, Turin et Milan qui sera mise en place dès ce samedi 18 décembre !

Pour ses débuts dans l'Hexagone, la compagnie annonce deux allers-retours par jour entre Paris et Milan en passant par Lyon et Turin. En ce qui concerne le temps de trajet, il faudra compter environ 4h45 et le tout pour seulement 25€ le billet, une vraie bonne affaire !

Pour en savoir plus ou réserver vos billets, rendez-vous ici !