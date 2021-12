A Lyon, on a perdu 102 heures de sa vie dans les bouchons en 2021 !

Lyon figure cette année dans le top 15 des villes les plus embouteillées au monde.



Selon l’INRIX, qui dévoile une étude complète (en anglais), avec notamment des données sur les accidents, le temps passé dans les embouteillages a même diminué en 2021 par rapport au "monde d’avant".

Le podium des villes où l’on a passé le plus de temps dans les bouchons en 2021 se compose de Londres, Paris et Bruxelles, avec des baisses respectives de 1%, 15% et 4% par rapport à la période pré-covid-19.

Lyon se paye le mauvais luxe d’être dans le top 15 du classement. A la 12e place, la capitale des Gaules connaît une remontée fulgurante dans le classement puisqu’elle était 34e en 2020. L’INRIX estime qu’un automobiliste a perdu 102 heures de sa vie en 2021 dans les bouchons lyonnais, contre seulement 8 en 2020 !

On apprend également qu’à Lyon, la vitesse moyenne est de 20km/h en ville.