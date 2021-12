Lyon : une brigade de police spécialisée pour la Guillotière

C'est une réponse à l'impressionnant tapage médiatique autour du quartier et de l'insécurité de la place Gabriel-Péri de ces derniers mois.



La préfecture du Rhône annonce ce jeudi matin dans un communiqué de presse avoir initié la création d'une brigade spécialisée de terrain (BST) et exclusivement consacrée au secteur Guillotière/Part-Dieu. Le recrutement se fera en janvier et les services de l'Etat espèrent la voir devenir opérationnelle au début du mois de février.

Ce sont 31 policiers "expérimentés" qui la composeront. Et elle interviendra sur ce secteur 7j/7.

"Cette brigade aura pour missions principales la sécurisation, la dissuasion et la lutte contre la délinquance (vols, violences, recels, trafics de cigarette…). Elle sera très mobile et rapidement projetable, notamment grâce à sa parfaite connaissance du terrain, de ses acteurs et de la typologie de délinquance du territoire", promet le préfet du Rhône, Pascal Mailhos.