OL : le naming du Groupama Stadium prolongé jusqu'en 2025

L'Olympique Lyonnais et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont officialisé ce jeudi la prolongation pour 3 années supplémentaire du partenariat de naming du stade et du centre d’entrainement du club.



Le naming du Groupama Stadium et du Groupama Training Center sera donc prolongé jusqu'au 31 juillet 2025. La collaboration avait été initiée en 2017.

"La poursuite de notre collaboration avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne valide notre projet d’entreprise, mais aussi l’union de deux institutions au service de leur territoire. Ce naming qui va porter sur une durée totale de 8 années, crédibilise notre action et témoigne de la qualité de nos relations avec Francis Thomine et ses équipes et de la confiance mutuelle en nos valeurs d’entreprise et nos engagements communs. Aujourd’hui le Groupama Stadium et le Groupama OL Training Center se sont imposés comme deux infrastructures de référence en France", a réagi Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

Le montant du partenariat n'a pas été révélé.