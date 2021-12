L'OL fait son entrée en Coupe de France

Les Lyonnais se déplacent ce vendredi en Ile-de-France pour affronter le Paris FC, club de Ligue 2.



Mais pas question de prendre ce match à la légère pour Peter Bosz, qui "va aligner la meilleure équipe possible", avec Anthony Lopes dans les cages : "Pour nous, ce match est très important. On pense d'abord à la Coupe de France, et ensuite on sera focalisé sur Metz".

Il faudra donc se méfier des Parisiens, quatrièmes de Ligue 2, invaincus depuis six rencontres, et qui auront "la prétention de jouer leur coup à fond", selon les mots de leur coach.

Mais à l'OL, chaque compétition est un objectif. Et la Coupe de France est "un trophée qu'on veut gagner", a rappelé Peter Bosz.

Il reste désormais deux matchs à l'OL pour terminer l'année sur une bonne note et entamer 2022 sereinement.