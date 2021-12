Le Musée Cinéma et Miniature change de propriétaire à Lyon

Il était le visage du Musée Cinéma et Miniature de Lyon depuis 2005.



Fondateur de l’institution du Vieux-Lyon, Dan Ohlmann a annoncé son départ ce week-end. L’artiste miniaturiste a vendu le musée pour pouvoir se consacrer à sa passion sur son temps libre. "Constatant depuis quelques années que le temps passait pour moi à 'trop vive allure', j’ai décidé de le réserver dorénavant à la création de miniatures", a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.

C’est son ami Julien Dumont qui reprend le flambeau et devient propriétaire du Musée Cinéma et Miniature. Le producteur suisse, "réalisateur et collectionneur d’objets de tournage" est présenté comme "le successeur idéal" de Dan Ohlmann. De quoi rassurer les amateurs des lieux sur leur avenir proche. Julien Dumont l'a racheté avec son associée Kennocha Baud, avec qui il avait cofondé le studio dbFx Workshop à Genève.

En un peu plus de 15 ans, Dan Ohlmann aura fait de son musée l'un des plus visités et appréciés de la capitale des Gaules, mais aussi reconnu internationalement.