Ligue 1 : l'OL reçoit Metz ce mercredi

Un match comptant pour la 19e journée de Ligue 1.



Alors qu'en coulisse, une attention particulière sera accordée à la gestion des supporters en tribunes, le moindre faux-pas sera également prohibé sur le terrain : "La période peut être difficile à gérer mentalement", a reconnu Houssem Aouar en conférence de presse d'avant-match. "A nous de faire la part des choses et de rester concentrés sur le terrain. Nous ne sommes toujours pas à notre place. On doit revenir et grapiller des points", a insisté le milieu lyonnais.

"Cette 13e place ne nous convient pas, ce n'est pas notre objectif. On doit bien jouer pour remonter vite au classement", a abondé Peter Bosz, "content des deux dernières prestations" de son équipe. L'entraineur lyonnais a appelé ses hommes à faire "respecter" la hiérarchie, alors que les Messins sont actuellement 18e du classement.

Coup d'envoi à 21h au Groupama Stadium.