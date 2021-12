Le doyen de la faculté de droit de Lyon 2 accusé d’abus sexuels par une étudiante

Une étudiante de 22 ans accuse Guillaume Protière d’avoir été enfermée dans une relation d’emprise pendant 3 ans



Guillaume Protière, doyen de la faculté de droit Lyon 2, a été suspendu de ses fonctions après avoir été accusé de violences sexuelles et d'avoir instauré une relation d'emprise avec une étudiante de 22 ans.

Ce sont nos confrères de Rue89Lyon qui ont recueilli le témoignage de la jeune femme qui a expliqué être tombée amoureuse du doyen et avoir subi une relation d'emprise pendant trois longues années où elle aurait été forcée à entretenir des rapports sexuels qualifiés comme violents et non consentis.

Une enquête est actuellement en cours.