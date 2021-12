Covid-19 : deux nocturnes pour le vaccinodrome du centre commercial de la Part-Dieu

L’objectif est de renforcer l’offre vaccinale.



Il sera possible de venir se faire vacciner contre le Covid-19 en soirée au centre commercial Westfield La Part-Dieu. Deux nocturnes se dérouleront les jeudis 23 et 30 décembre de 19h à 23h. Aucune prise de rendez-vous ne sera nécessaire. Seule condition pour se faire vacciner sur place : avoir plus de 30 ans puisque seul le vaccin Moderna sera proposé.

Pour rappel, un vaccinodrome est installé au niveau 2 du centre commercial depuis le 15 décembre. C'est le Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours qui a été mandaté par l'ARS pour mettre en œuvre les 750 injections possibles en une journée. Le centre de vaccination sera ouvert jusqu’au 8 janvier.